रेगिस्तान की तपती गर्मी में लोगों के लिए ‘वरदान’ बनी यह एक चीज, एक्सपर्ट भी मान रहे हैं इसे जीवन रक्षक

जैसलमेर: रेगिस्तान में हीटवेव का असर अब केवल तापमान तक सीमित नहीं रहा। बल्कि यह दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप के बीच शहर में पेड़ों की छांव एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम के रूप में उभर रही है, जो लोगों को राहत प्रदान कर रही है। भीषण गर्मी में खुले क्षेत्रों में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सड़क किनारे मौजूद बड़े पेड़ लोगों के लिए महत्वपूर्ण विश्राम स्थल बन गए हैं।