12वीं के बाद पढ़ाई के साथ 9,000 रुपए महीना कमाने का सुनहरा मौका, राजस्थान के इस सरकारी कॉलेज में शुरू हुए एडमिशन

Sirohi Govt College B.Com BFSI Admission 2026: राजस्थान के सिरोही जिले के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के साथ करियर बनाने का एक शानदार अवसर सामने आया है। राजकीय महाविद्यालय सिरोही में पिछले सत्र से शुरू किए गए विशेष अप्रेंटिसशिप अन्तर्निहित पाठ्यक्रम बीकॉम बीएफएसआई (B.Com BFSI - Banking, Financial Services and Insurance) में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है।