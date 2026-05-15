11 बहनों के अकेले भाई ने 30 साल की उम्र में सांसारिक जीवन छोड़कर लिया संयम चुनने का फैसला, 27 जून को जैन दीक्षा

सिरोही: राजस्थान के सिरोही जिले के सिरोडी गांव के हर्षित संघवी इन दिनों पूरे जैन समाज में चर्चा का विषय बने हुए है। 30 वर्षीय हर्षित कुमार संघवी ने सांसारिक जीवन छोड़कर संयम के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। हर्षित की दीक्षा 27 जून 2026 को होगी। गुरुवार को पावापुरी तीर्थ-जीव मैत्रीधाम में दीक्षा का मंगल मुहूर्त घोषित किया गया। जैसे ही हर्षित संघवी पावापुरी पहुंचे, वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने गाजे-बाजे, अक्षत वर्षा और जयकारों के साथ उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह भावनाओं से भरा नजर आया।