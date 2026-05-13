Sirohi News: सिरोही में दिखा पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर, ज्वैलरी कारोबारी चिंतित, ग्राहकों ने घटाई खरीदारी

इधर, पीएम की सोने की खरीदारी से परहेज करने की अपील ने ज्वैलरी बाजार पर गहरा असर डाला है। पहले से ही बढ़ती सोने की कीमतों से जूझ रहे कारोबारियों को अब इस अपील ने एक और झटका दिया है। शादियों के सीजन में यह दोहरी मार साबित हो सकती है। सिरोही शहर में करीब 70 छोटी-बड़ी ज्वैलरी दुकानें संचालित हैं। कारोबारियों का कहना है कि इस कारोबार से हजारों लोगों की रोजीरोटी जुड़ी है। इससे बिक्री पर असर पड़ा है। जिन लोगों को आवश्यकता है, वे खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम मात्रा में सोना ले रहे हैं।