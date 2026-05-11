Sirohi Crime: जंगल में मिला महिला का शव, आसपास मिला ऐसा सामान; मच गई सनसनी

रविवार को मृतका की पहचान अंसी के रूप में हुई। उसके पुत्र कैलाशकुमार सरगड़ा ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पिता सहित ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार मृतका अंसी उर्फ आशा उर्फ अंशा और पति दिनेश कुमार गुजरात के नडीयाद में मजदूरी करते थे।