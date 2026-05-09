Rajasthan Dam: किसानों के लिए खुशखबरी, राजस्थान के इस बांध की बदलेगी सूरत, सिंचाई के लिए मिलेगा भरपूर पानी

करीब 2.97 करोड़ रुपए की लागत से करोड़ीध्वज बांध के जीर्णोद्धार कार्य में सीपेज कम करने के लिए सीओटी का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे आगामी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के तहत नहरी तंत्र की मरम्मत भी की जाएगी, जिससे पानी का रिसाव नियंत्रित होगा और बांध में पानी का ठहराव सुनिश्चित किया जा सकेगा। इन सुधारात्मक कार्यों से कमांड क्षेत्र के किसानों को फिर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद बांध की मजबूती बढ़ेगी और नहरों के जरिए खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाया जा सकेगा।