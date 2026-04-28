225 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के 3 प्रमुख बांधों का होगा कायाकल्प, कोटा बैराज के बदले जाएंगे गेट, 50 साल बढ़ेगी लाइफ

वर्ष 1960 में कोटा बैराज के निर्माण के बाद से हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यो में कोई बड़ा रिप्लेसमेंट/ओवरहालिंग कार्य नहीं हुआ। इसके 19 रेडियल गेट और 2 स्लूज गेट की स्थिति ठीक नहीं है। स्लूज गेट कई वर्षों से निष्क्रिय हैं। अब इस प्रोजेक्ट के तहत 19 रेडियल गेटों, 2 स्लूज गेटों, 2 सैट स्टॉपलोग गेट, गैन्ट्री क्रेन और विद्युत उपकरणों को बदलने का कार्य करते हुए व्यापक आधुनिकीकरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोटा और बूंदी जिलों की पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं को देखते हुए सुधार कार्यों के दौरान भी बैराज का जल स्तर 854.50 फीट पर बना रहेगा। सभी कार्य पूर्ण जल भराव की स्थिति में ही होंगे।