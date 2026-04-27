27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

New Vande Bharat Train: राजस्थान में पहली बार दौड़ी नई टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत, अब ट्रेनों की स्पीड होगी और तेज

Alstom Propulsion Vande Bharat: कोटा-नागदा रेलखंड में देश की पहली अत्याधुनिक अल्सटॉम वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण किया जा रहा है। सोमवार को पहली बार पटरियों पर अल्स्टॉम प्रणोदन तकनीक पर आधारित ट्रेन का परीक्षण हुआ। इस रेक का निर्माण आरसीएफ कपूरथला में किया गया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Apr 27, 2026

Alstom Propulsion Vande Bharat

अल्स्टॉम प्रणोदन वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल (फोटो-drmkota)

कोटा। भारतीय रेल अब मेक इन इंडिया के साथ मॉडर्न ग्लोबल टेक्नोलॉजी के सफर पर है। दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर सोमवार को कोटा-नागदा-शामगढ़ रेलखंड में देश की पहली अल्सटॉम तकनीक आधारित 16 कुर्सीयान वाली वंदे भारत ट्रेन के रेक का परीक्षण शुरू हुआ। यह ट्रॉयल पूरे सप्ताह जारी रहेगा।

इसके माध्यम से स्वदेशी विनिर्माण और फ्रांसीसी तकनीक के गठबंधन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छूने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह परीक्षण न केवल गति, बल्कि सुरक्षा और तकनीक के नए मानक स्थापित करने जा रहा है।

फ्रांस की टेक्नोलॉजी का प्रयोग

इसका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में किया गया है। इसमें फ्रांस की अल्सटॉम कंपनी की भारतीय यूनिट अल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड ने अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली (ट्रेन को गति देने वाली तकनीक) के साथ इसे बनाया है। यह परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ के निदेशक (परीक्षण) धीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता राघवेन्द्र सिंह की निगरानी में किया जा रहा है।

पहले दिन 60 से 115 किमी की रफ्तार

ट्रेन का प्रथम परीक्षण 60 से 115 किमी प्रति घंटे की गति तक में किया गया। इसमें यह देखा गया कि ट्रेन कितनी सहजता से गति पकड़ती है। इसके साथ ही ब्रेक कार्यक्षमता सत्यापन और अन्य तकनीकी प्रणालियां मिलकर सही काम कर रही हैं या नहीं, इसकी जांच भी की गई।

ये रहे ट्रायल में शामिल

ट्रायल में मुख्य लोको निरीक्षक वाईके शर्मा, लोको पायलट विपिन कुमार सिंह, सह-लोको पायलट घनश्याम जोशी, मुख्य यातायात निरीक्षक सुशील कुमार जेठवानी तथा ट्रेन प्रबंधक रवि अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके साथ अल्सटॉम और वाबटेक (ब्रेकिंग एवं नियंत्रण प्रणाली निर्माता अंतरराष्ट्रीय कंपनी) की विशेषज्ञ तकनीकी टीम प्रणाली संचालन ट्रायल के दौरान कार्यरत है।

गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए हुआ ट्रायल

परीक्षण रेक (ट्रेन के डिब्बों का पूरा समूह) ने नागदा-कोटा खंड पर सभी स्थायी एवं अस्थायी गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए ट्रायल पूरा किया। इसका अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक परीक्षण किया जाएगा। -सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा

ये भी पढ़ें

Railway Over Bridge: राजस्थान की इस रेल लाइन पर बनेगा ROB, जाम से मिलेगी निजात
बूंदी
New-ROB

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

Vande Bharat

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 09:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / New Vande Bharat Train: राजस्थान में पहली बार दौड़ी नई टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत, अब ट्रेनों की स्पीड होगी और तेज

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, सरसों तेज, चना, धान व धनिया मंदा

kota mandi bhav
कोटा

‘कुछ घंटों में पहुंचेंगे दिल्ली-मुंबई…’, राजस्थान में यहां हुआ 184 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

Ramganjmandi
कोटा

Weather Update: ऑरेंज जोन में कोटा: भट्टी की तरह तपा शहर, पारा 45 डिग्री पार, जानें कब मिलेगी राहत

कोटा

कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में KDA का बुलडोजर एक्शन, 2 दिन में 251 करोड़ की 2,500 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त

KDA Bulldozer Action
कोटा

Rajasthan Crime: मंगेतर ही निकली कातिल, इकलौते बेटे की हत्या पर छलका पिता का दर्द, बोले- रिश्ता पसंद नहीं था तो मना कर देते

Dharmendra Sen Murder Case-1
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.