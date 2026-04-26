Rajasthan Crime: मंगेतर ही निकली कातिल, इकलौते बेटे की हत्या पर छलका पिता का दर्द, बोले- रिश्ता पसंद नहीं था तो मना कर देते

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से साजिश का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के लिए एक आरोपी को 10 हजार रुपए देकर तैयार किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकुट गोचर, धर्मेन्द्र उर्फ धर्मराज मीणा, जोधराज सेन और मंगेतर दीक्षा सेन को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है। डीएसपी ओमप्रकाश ने बताया कि फरार दोनों आरोपी भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।