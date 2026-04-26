26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Success Story: माता-पिता डॉक्टर, लेकिन जुड़वां बेटों को था गणित से प्यार, मां ने छोटी सरकारी जॉब और बेटों ने रच डाला इतिहास

Success Story Of Twin Brothers: इन दोनों भाइयों के माता-पिता पेशे से डॉक्टर हैं। पिता डॉ. मंसूर अहमद खान आईआईटी भुवनेश्वर में मेडिकल इंचार्ज हैं, जबकि माँ डॉ. जीनत बेगम एक सरकारी गायनेकोलॉजिस्ट थीं। आमतौर पर डॉक्टर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी मेडिकल लाइन चुनें, लेकिन इन दोनों भाइयों को गणित से बेहद लगाव था।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Jayant Sharma

Apr 26, 2026

दोनों भाइयों ने लगभग एक जैसा स्कोर हासिल कर सबको चौंका दिया है।

दोनों भाइयों ने लगभग एक जैसा स्कोर हासिल कर सबको चौंका दिया है।

Twin Brothers Smash JEE Main 2026 with AIR 44 and 58: राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ केवल सपने देखे ही नहीं, बल्कि जिए और पूरे भी किए जाते हैं। जेईई मेन 2026 के नतीजों में ओडिशा के भुवनेश्वर के रहने वाले दो जुड़वा भाइयों माहरूफ अहमद खान और मसरूर अहमद खान ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस कामयाबी के पीछे न केवल भाइयों की कड़ी मेहनत है, बल्कि उनकी माँ का एक बड़ा त्याग भी शामिल है।

एयर 44 और 58, एक-दूसरे के हमराह और कॉम्पिटिटर

​माहरूफ और मसरूर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। दोनों भाइयों ने लगभग एक जैसा स्कोर हासिल कर सबको चौंका दिया है। माहरूफ अहमद खान ने 99.9991350 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 44 प्राप्त की है, जबकि उनके जुड़वा भाई मसरूर अहमद खान ने 99.9984543 परसेंटाइल के साथ 58वीं रैंक हासिल की।

​दिलचस्प बात यह है कि बचपन से ही दोनों भाई एक ही स्कूल, एक ही क्लास और एक ही स्टडी टेबल पर साथ पढ़ते आए हैं। कोटा में भी उन्होंने एक ही कोचिंग संस्थान और बैच में रहकर तैयारी की। वे एक-दूसरे के सबसे बड़े मददगार भी हैं और सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी भी।

​ माता-पिता हैं डॉक्टर, लेकिन बेटों का मैथ्स से प्यार

​इन दोनों भाइयों के माता-पिता पेशे से डॉक्टर हैं। पिता डॉ. मंसूर अहमद खान आईआईटी भुवनेश्वर में मेडिकल इंचार्ज हैं, जबकि माँ डॉ. जीनत बेगम एक सरकारी गायनेकोलॉजिस्ट थीं। आमतौर पर डॉक्टर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी मेडिकल लाइन चुनें, लेकिन इन दोनों भाइयों को गणित से बेहद लगाव था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग को चुना और उनके माता-पिता ने भी उनके इस सपने को अपना बना लिया।

​मां का बड़ा बलिदान, करियर छोड़ बनीं बच्चों की ढाल

​इस सफलता की नींव तीन साल पहले रखी गई थी। जब दोनों भाई 9वीं पास कर कोटा आए, तो उनकी मां डॉ. जीनत बेगम ने ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपनी सरकारी डॉक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वे पिछले 3 साल से कोटा में अपने बेटों के साथ रह रही हैं ताकि उन्हें घर जैसा माहौल और मानसिक संबल मिल सके। पिता भी 1000 किलोमीटर दूर रहकर भी वीडियो कॉल और समय-समय पर कोटा आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहे।

​लक्ष्यः आईआईटी बॉम्बे और कंप्यूटर साइंस

​कोटा के मजबूत स्टडी सिस्टम और फैकल्टी की तारीफ करते हुए दोनों भाइयों ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य जेईई एडवांस्ड, में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहराना है। दोनों का सपना है कि वे एक साथ आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस विभाग में एडमिशन लें। फिलहाल, वे किसी भी जश्न में समय गंवाने के बजाय अपना पूरा ध्यान रिवीजन और मॉक टेस्ट पर लगा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

सीकर में दसवीं की छात्रा ऐंजल खान लाई 95 फीसदी अंक, भामाशाह आदिल ने गिफ्ट की 7 लाख की कार
सीकर
छात्रा ऐंजल खान को कार की चाबी सौंपते हुए

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 11:02 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Success Story: माता-पिता डॉक्टर, लेकिन जुड़वां बेटों को था गणित से प्यार, मां ने छोटी सरकारी जॉब और बेटों ने रच डाला इतिहास

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: मंगेतर ही निकली कातिल, इकलौते बेटे की हत्या पर छलका पिता का दर्द, बोले- रिश्ता पसंद नहीं था तो मना कर देते

Dharmendra Sen Murder Case-1
कोटा

भागती गाड़ियों के पीछे छूटती जिंदगियां: 4 साल में 3.15 लाख हिट एंड रन, राजस्थान 4th स्थान पर

Accident
कोटा

Good News: सड़कें होंगी चौड़ी, बनेगा हाई-लेवल ब्रिज, राजस्थान में यहां 150 करोड़ के विकास कार्यो की मिलेगी सौगात

High-Level-Bridge
कोटा

Kota: बस पैर तोड़ना ताकि वो शादी करने नहीं आ सके! होने वाले दूल्हे की 10000 में दी सुपारी, ज्यादा पीटा तो हुई मौत

कोटा मर्डर केस, होने वाली दुल्हन की प्रतीकात्मक फोटो
कोटा

Rajasthan Tourism: राजस्थान के 3 संभागों को नए पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी, जानिए कैसे बदलेगा सफर

New Roadmap for Tourism
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.