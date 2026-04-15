सीकर में दसवीं की छात्रा ऐंजल खान लाई 95 फीसदी अंक, भामाशाह आदिल ने गिफ्ट की 7 लाख की कार

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आदिल खान ने कहा कि ऐसे आयोजन सरकारी स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, यह पहल न केवल छात्रों को प्रेरित करेगी, बल्कि समाज में सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा भी बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के प्रयास भविष्य में और बेहतर परिणाम देने में सहायक होंगे।