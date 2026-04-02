RBSE 12th Result Success Story: जन्म का दिन सेम, स्कूल सेम, क्लास सेम और अब बोर्ड में नंबर भी आए सेम टू सेम। देखिए इन होनहारों की पूरी कहानी

टपूकड़ा क्षेत्र की जुड़वा बहनें पलक और पायल ने विज्ञान संकाय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पलक ने 97.80% और पायल ने 97.60% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। दोनों बहनों के जन्म में भी मात्र 3 मिनट का अंतर है और उनके परीक्षा परिणामों में भी केवल 0.20% का फर्क रहा। परिवार में पढ़ाई का माहौल होने के कारण दोनों बहनें रोजाना 6-7 घंटे साथ पढ़ाई करती थीं और एक-दूसरे को प्रेरित करती थीं। दोनों बहनें भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहती हैं।