26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News : अवैध फैक्ट्रियों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की रेड, नकली बीज से लेकर फर्जी बोरियों तक का भंडाफोड़

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बने 'फूड इंस्पेक्टर', चौमूं में नकली मूंगफली बीज फैक्ट्री पर मारा छापा। 60 लाख बोरियां और खतरनाक एफ्लाटॉक्सिन फंगस बरामद। किसानों के साथ महा-धोखा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 26, 2026

Kirodi Lal Meena Chomu Factory Raid

Kirodi Lal Meena Chomu Factory Raid

जयपुर के नजदीक चौमूं (रीको इंडस्ट्रियल एरिया) के सिल्वर पार्क से मंगलवार को एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने पूरे राजस्थान के कृषि महकमे और बीज माफियाओं के खेमे में हड़कंप मचा दिया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बिना किसी पूर्व सूचना या तामझाम के, एक 'फूड इंस्पेक्टर' की तरह औचक निरीक्षण करते हुए 'एग्रो जेनिक्स क्रॉप साइंस' एवं 'जीएम एग्रो इंडस्ट्रीज' नामक दो अनधिकृत फैक्ट्रियों के गोदामों पर अचानक छापा मार दिया। यह दोनों अवैध कंपनियां मिलकर सीकर की एक प्रतिष्ठित फर्म 'श्री बालाजी एग्रो सीकर' के नाम का फर्जी इस्तेमाल कर रही थीं और उसके नकली लेबल लगाकर घटिया, अमानक और निम्न गुणवत्ता वाले मूंगफली बीजों की धड़ल्ले से री-पैकेजिंग कर रही थीं।

गोदाम के भीतर का नजारा देख दंग रह गए मंत्री

जब किरोड़ी लाल मीणा कृषि विभाग के आला अधिकारियों और पुलिस जाब्ते के साथ चौमूं के इस रिहायशी व इंडस्ट्रियल गोदाम के भीतर दाखिल हुए, तो वहां का नजारा देखकर खुद उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। यह कोई छोटा-मोटा हेर-फेर नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपए की लागत से चल रहा नकली बीज का एक बहुत बड़ा संगठित कारखाना था।

इस कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग की टीम ने मौके से जो सामान और जखीरा बरामद किया है, उसका आंकड़ा कुछ इस प्रकार है:

6000000 (साठ लाख) खाली बोरियां: मूंगफली बीजों की अवैध पैकेजिंग के लिए गोदाम में नामी कंपनियों के हुबहू दिखने वाले करीब 60 लाख खाली बैग और बोरियां डंप करके रखी गई थीं।

200000 (दो लाख) साबुत मूंगफली बोरियां: मौके पर करीब 2 लाख साबुत मूंगफली से भरी बोरियां मिलीं। इन बोरियों को खुले बाजार से बेहद सस्ते दामों पर खरीदा गया था।

हाईटेक दाना निकालने वाली मशीनें: इन गोदामों में सामान्य मूंगफली के छिलकों को बेहद तेजी से अलग करने वाली बड़ी-बड़ी आधुनिक मशीनें और उन दानों को ब्रांडेड बैग्स में भरकर सिलने वाली हाईटेक ऑटोमैटिक सिलाई मशीनें भी चौबीसों घंटे काम कर रही थीं, जिन्हें पुलिस ने तुरंत सील कर दिया।

उन्नत किस्म के नाम पर डाका !

बीज माफियाओं की चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किसी ऐरे-गेरे बीज की नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI), दुर्गापुरा (जयपुर) के वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों की कड़ी रिसर्च के बाद विकसित की गई सबसे लोकप्रिय और उन्नत किस्म 'RG-510' (किसान-510) के नाम पर डाका डाल रहे थे। इसके अलावा 'SG-551' और 'RG-578' जैसी सरकारी प्रमाणित किस्मों के नकली लेबल भी धड़ल्ले से छापे जा रहे थे।

राजस्थान का आम किसान दुर्गापुरा रिसर्च सेंटर की 'RG-510' किस्म पर आंख मूंदकर भरोसा करता है, क्योंकि यह किस्म कम पानी में और रेतीली मिट्टी में भी बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती है। बीज माफिया इसी भरोसे का फायदा उठा रहे थे। वे खुले बाजार से कौड़ियों के भाव बिकने वाली सामान्य और खाने वाली घटिया मूंगफली खरीदते थे, मशीनों से उसका दाना निकालते थे और फिर उसे चमकीले सरकारी पैकिंग बैग्स में बंद करके 'प्रमाणित बीज' के रूप में किसानों को 4 से 5 गुना ऊंचे दामों पर बेच देते थे।

साधारण मूंगफली, जानलेवा फंगस

इस रेड के दौरान कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने जब मौके पर मौजूद मूंगफली के दानों के सैंपल लिए, तो एक बेहद डरावना और वैज्ञानिक सच सामने आया। जांच में पाया गया कि री-पैकेजिंग के लिए रखी गई इस घटिया मूंगफली में 'एफ्लाटॉक्सिन' (Aflatoxin) नामक एक बेहद खतरनाक और जहरीला फंगस (Fungus) मौजूद था।

यह फंगस कितना खतरनाक है, इसे इन दो बिंदुओं से समझा जा सकता है:

फसल की उत्पादकता पूरी तरह चौपट: यदि इस फंगस से दूषित बीज को किसान अपने खेतों में बो देता, तो अंकुरण (Germination) के समय ही पौधे सड़ जाते। इससे फसल की उत्पादकता 80% तक गिर जाती और किसान पूरी तरह से कर्ज के दलदल में डूब जाता।

इंसानी स्वास्थ्य के लिए धीमा जहर: एफ्लाटॉक्सिन से संक्रमित मूंगफली का सेवन अगर इंसान या मवेशी करते हैं, तो यह सीधे लीवर को डैमेज करता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, यह फंगस इंसानी शरीर में लीवर कैंसर जैसी लाइलाज और जानलेवा बीमारियों को पैदा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है।

चौमूं के खुलासे से जुड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय कड़ियां

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक पुराना दर्द भी साझा किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान की मूंगफली की क्वालिटी एक जमाने में इतनी बेहतरीन हुआ करती थी कि इसका बड़े पैमाने पर निर्यात इंडोनेशिया, मलेशिया और कई यूरोपीय देशों तक होता था। इससे राजस्थान के किसानों को वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छे दाम मिलते थे।

लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं नकली और घटिया बीज कारोबारियों की वजह से राजस्थान की मूंगफली की खेप में 'एफ्लाटॉक्सिन' फंगस की शिकायतें मिलने लगीं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानकों का हवाला देते हुए यूरोपीय देशों और इंडोनेशिया ने राजस्थान से होने वाले मूंगफली के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस बैन के कारण मरुधरा के ईमानदार किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस तरह के नकली और दूषित बीज का अवैध कारोबार जारी रहना देश और राज्य की साख के साथ एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिलवाड़ है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चौमूं से लेकर जोधपुर और बीकानेर तक एक साथ हिली पूरी व्यवस्था: कृषि विभाग की चौतरफा सर्जिकल स्ट्राइक

कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चौमूं के गोदाम में मिले दस्तावेजों को खंगाला, उन्होंने तुरंत जयपुर मुख्यालय से पूरे प्रदेश के कृषि अधिकारियों को वायरलेस पर लाइव निर्देश जारी कर दिए। मंत्री के कड़े आदेश मिलते ही राजस्थान के 4 अन्य बड़े कृषि संभागों में एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई:

जोधपुर और बीकानेर: इन दोनों संभागों के प्रमुख अनाज मंडलों और निजी बीज गोदामों पर कृषि विभाग की उड़नदस्तों (Flying Squads) ने एक साथ छापेमारी की, क्योंकि चौमूं से नकली बीज की बड़ी खेप यहीं सप्लाई होने वाली थी।

सीकर और चूरू: शेखावाटी के इन दोनों जिलों में भी 'श्री बालाजी एग्रो' के फर्जी नेटवर्क से जुड़े डीलरों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई और संदिग्ध सैंपल्स को सील कर जांच के लिए लैबोरेट्री भेजा गया।

ये भी पढ़ें

‘PAK की ‘नापाक’ हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दो’, राजस्थान में भारत-PAK बॉर्डर पर अमित शाह की ‘दहाड़’, जानें बड़ी बातें 
बीकानेर
Amit Shah Bikaner Sanchu Post Visit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 May 2026 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News : अवैध फैक्ट्रियों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की रेड, नकली बीज से लेकर फर्जी बोरियों तक का भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खबर ज़रा हटके : राजस्थान में कुल कितने ‘कॉकरोच’? AI के जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप !

Rajasthan Cockroach Janta Party CJP Trend AI Platforms Gemini ChatGPT Responses
जयपुर

Rajasthan: कैंसर में असरदार साबित हो रही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सरकारी योजना में फ्री मिल रही लाखों की महंगी दवाइयां

Cancer Medicine
जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा का कहर, मौसम विभाग ने 19 जिलों में लू का अलर्ट किया जारी, यह जिला सबसे ज्यादा गर्म

Rajasthan Weather News
जयपुर

Rajasthan Senior Citizen: राजस्थान में 56 हजार बुजुर्ग करेंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा , 27 मई से शुरू होंगे आवेदन, एसी ट्रेन और विमान से कराई जाएगी यात्रा

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव 31 जुलाई तक होंगे या टलेंगे? आया हाईकोर्ट का ‘फाइनल फैसला’

Rajasthan Panchayat Nikai Chunav High Court Dismisses Contempt Petition Deadline 31 July
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.