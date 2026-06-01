शेखावाटी समाचार: लक्ष्मणगढ़ में 8 रुपए की अन्नपूर्णा रसोई में मीट पार्टी, बच्चों ने दी सूचना, रसोई सीज

राजस्थान सरकार की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध, पौष्टिक और भरपेट भोजन (600 ग्राम) सम्मान के साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में हर व्यक्ति को 600 ग्राम भोजन दिया जाता है। योजना के तहत सरकार की ओर से तय भोजन के मेन्यू में एक थाली में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, और 100 ग्राम चावल या श्रीअन्न (मोटा अनाज/बाजरा-ज्वार की खिचड़ी) और अचार दिया जाना होता है।