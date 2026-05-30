Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में बारिश और ओले गिरने के बाद आया मानसून पर IMD का अपडेट, अल-नीनो दिखा रहा है असर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने और ओले गिरने के बाद मौसम विशेषज्ञों ने मानसून की अपडेट दी है। IMD के अनुसार इस बार अल नीनो के असर से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सामान्यतः मानसून मध्य जून तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंच जाता है तथा 8 जुलाई तक राजस्थान समेत पूरे देश में फैल जाता है। हालांकि इस बार इसके देरी से आने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की खरीफ फसलें काफी हद तक बारिश पर निर्भर हैं, ऐसे में मानसून में देरी कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई तथा सड़कों पर पानी बहने लगा। शहर में चल रही नालों की सफाई के दौरान निकाला गया भी बारिश के पानी के साथ वापस नालियों में बह गया। वहीं श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़ सहित कई इलाकों में करीब दस मिनट तक बारिश का दौर चला।