हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाउ का जीजा सीकर से गिरफ्तार, दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया

Sikar News: सीकर। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे हिस्ट्रीशीटर राहुल रिणाउ के जीजा शिव गौतम को राजस्थान के सीकर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है । शिव गौतम पर शहर के एक सर्राफा व्यापारी को धमकी देने का आरोप है । पुलिस ने शुक्रवार को 32 वर्षीय शिव गौतम को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया । कोर्ट में पेशी के दौरान शिव गौतम मीडिया के सामने अपना मुंह छुपाता हुआ दिखा । आरोपी शिव गौतम की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में मिल रही कई धमकियों के मामले में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।