Rajasthan Crime: रात में घर में घुसा बदमाश, कमरे सो रही मां-बेटी पर धारदार हथियार से हमला, बच्ची की मौत

बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में महिला मानकी और उसकी दो बेटियां मौजूद थी। छोटी बेटी अपनी मां के साथ सो रही थी और बड़ी बेटी पास के कमरे में सो रही थी। तभी देर रात अज्ञात हमलावर घर में घुस आया। हमलवार ने महिला और उसकी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मानकी गंभीर रूप से घायल हो गई।