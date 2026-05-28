Pratapgarh: पुलिस थाने के क्वार्टर में मिला महिला कांस्टेबल का शव, एक दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटी थी

पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हालांकि, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। लेकिन, महिला कांस्टेबल का शव थाने के पीछे स्थित पुलिस क्वार्टर में फंदे पर लटका पाया गया। ऐसे में खुदकुशी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने पर भी आपत्ति जताई। परिजनों ने एफएसएल जांच की मांग करते हुए पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।