Khatu Shyam Ji News : एकादशी मेले से पहले क़ानून व्यवस्था पर सवाल, अब तोरण द्वार के पास युवक पर हमला- हालत नाज़ुक 

राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था नगरी खाटूश्यामजी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन एक बार फिर गंभीर स्थिति में है। कस्बे के सबसे व्यस्ततम और मुख्य मार्ग माने जाने वाले 'तोरण द्वार' क्षेत्र में हाल ही में हुई एक हिंसक झड़प ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है। एकादशी मेले की तैयारियों के बीच हुई इस हिंसक घटना से पूरे कस्बे के नागरिकों और व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद तोरण द्वार के निकट एक कमरा बुक करने और उसे किराए पर लेने की बात को लेकर शुरू हुआ था। देखते ही देखते इस मामूली कहासुनी ने एक भयानक हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लाठी, डंडों और लोहे के धारदार सरियों से लैस कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां मौजूद एक स्थानीय युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा।