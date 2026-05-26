Sikar Rape Case: बड़ी बेटी के लिव-इन-पार्टनर ने 14 साल की छोटी बहन से किया रेप, थाने पहुंची मां, दोनों दे रहे हैं धमकी

वहीं दूसरा मामला सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक युवक और युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए आरोप लगाया कि युवक पहले से शादीशुदा है। हालांकि पुलिस ने युवक-युवती को पकड़ने वाले बजरंग दल के चार पदाधिकारियों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने उद्योग नगर थाने और बाद में कलक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे तथा समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया।