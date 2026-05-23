सीकर. गैस सिलेण्डरों से लेकर पेट्रोल-डीजल, खाद्य तेल व सब्जियों के बढ़ते दामों ने घरों का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। पिछले एक महीने में महंगाई बढ़ोतरी का असर ज्यादातर घरों में दिखने लगा है। गैस सिलेंडर की किल्लत व महंगाई की वजह से मेहमानों की भी पूरी खातिरदारी नहीं हो पा रही है। इधर, भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू ने जिले में सब्जी उत्पादक किसानों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सामान्य से तीन से चार डिग्री तापमान होने से खेतों में खड़ी सब्जियां झुलस रही हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में छह हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी सब्जी फसल प्रभावित हुई है। उत्पादन घटने और गुणवत्ता खराब होने से बाजार में सब्जियों के भाव करीब दोगुने तक पहुंच गए हैं। पहले जहां 300 से 400 रुपए में सप्ताहभर की सब्जियां आ जाती थीं, वहीं अब उतनी ही सब्जियां खरीदने में 700 से 800 रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं कई घरों में हरी सब्जियों की मात्रा कम करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण पौधों में नमी तेजी से खत्म हो रही है। कई खेतों में फूल और छोटे फल सूखकर गिर रहे हैं। इससे मंडियों में अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियों की आवक घट गई है। नई फसल आने में अभी करीब एक माह का समय लगेगा, ऐसे में आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। गौरतलब है कि जिले में 11 हजार हेक्टैयर में उद्यानिकी सब्जियों की खेती की जाती है।