Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर, हरी मिर्ची, फूल गोभी और टमाटर महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज थोक में स​ब्जियों के भाव आसमान पर दिखाई दिए। स​ब्जियों के दामों में तेज उछाल के चलते आज स​ब्जियां महंगी बिकी। मंडी में आज हर मिर्ची, टमाटर और फूल गोभी सहित सभी स​ब्जियों के भावों में बढ़ोतरी दिखाई दी। दाम बढ़ने से दीपावली के त्योहार से पहले आमजन को महंगाई का झटका लगना तय है। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 7 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे और लहसुन आज थोक मंडी में 20 से 75 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।