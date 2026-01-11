Rajasthan politics: राजस्थान में भाजपा को लगेगा झटका, दिग्गज नेता ने कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान

मालवीय विधानसभा चुनाव में बागीदौरा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वॉइन कर ली थी। भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर-बांसवाड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया, लेकिन वे बीएपी नेता राजकुमार रोत से चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव के बाद से वे राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे और अब दो साल के भीतर ही पुनः कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में हैं।