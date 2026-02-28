Rajasthan Crime: 3 साल की बच्ची के साथ युवक ने की छेड़छाड़; डर के मारे बेड बॉक्स में किया बंद, 9 घंटे बाद ऐसे खुला राज

कोटपूतली। जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय एक युवक ने 3 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने ही घर में बेड के बॉक्स में छिपा दिया। पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को सुरक्षित दस्तयाब कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची करीब 9 घंटे लापता रही। वह शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे लापता हुई थी और रात करीब 12.15 बजे पुलिस ने बरामद किया।