Rajasthan Crime: बॉयफ्रेंड ने किया नाबालिग से बलात्कार, आरोपी का साथी भी संबंध बनाने के लिए बनाता रहा दबाव

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोलह वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ व बलात्कार के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण की जांच जारी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क कर दोस्ती की। इसके बाद बॉयफ्रेंड बने युवक ने ही हैवानियत कर डाली। आरोपी ने एक दिन डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।
दूसरा आरोपी भी सोशल मीडिया पर लगातार दबाव बनाता रहा और संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता रहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका पीछा करता था और जहां भी वह जाती, वहां पहुंचकर छेड़छाड़ करता था।
