Rajasthan Crime: बॉयफ्रेंड ने किया नाबालिग से बलात्कार, आरोपी का साथी भी संबंध बनाने के लिए बनाता रहा दबाव

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क कर दोस्ती की। इसके बाद बॉयफ्रेंड बने युवक ने ही हैवानियत कर डाली। आरोपी ने एक दिन डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।