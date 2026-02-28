28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: बॉयफ्रेंड ने किया नाबालिग से बलात्कार, आरोपी का साथी भी संबंध बनाने के लिए बनाता रहा दबाव

Sawai Madhopur Rape Case: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है।

सवाई माधोपुर

Feb 28, 2026

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोलह वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ व बलात्कार के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण की जांच जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क कर दोस्ती की। इसके बाद बॉयफ्रेंड बने युवक ने ही हैवानियत कर डाली। आरोपी ने एक दिन डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।

आरोपी का साथी भी लड़की पर बनाता था दबाव

दूसरा आरोपी भी सोशल मीडिया पर लगातार दबाव बनाता रहा और संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता रहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसका पीछा करता था और जहां भी वह जाती, वहां पहुंचकर छेड़छाड़ करता था।

दोनों आरोपियों को भेजा जेला

पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए।

Updated on:

28 Feb 2026 03:09 pm

Published on:

28 Feb 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Crime: बॉयफ्रेंड ने किया नाबालिग से बलात्कार, आरोपी का साथी भी संबंध बनाने के लिए बनाता रहा दबाव

