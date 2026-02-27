Rajasthan Crime: देर रात सोती हुई लड़की को उठाकर खेत पर ले गया, कुएं पर किया बलात्कार; कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 32 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए का प्रतिकर देने का आदेश भी दिया गया।