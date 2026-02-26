राजस्थान: 1 अप्रेल से नया सत्र शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट, कॉपी जांच से मना करने वाले शिक्षकों पर होगा एक्शन

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शाला दर्पण पर पंजीकृत शिक्षकों को कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली से आवंटित कर संग्रहण केन्द्रों पर भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रेल से शुरू करने के लिए परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी किया जाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन कार्य में असहमति जताने वाले शिक्षकों व परीक्षकों के नाम, पदस्थापन, मोबाइल नम्बर और शाला दर्पण आईडी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।