Sirohi News: 3 गांवों में चला बुलडोजर, 56 लोगों के अतिक्रमण हटा 76 बीघा भूमि कराई मुक्त

प्रशासन ने तीन से चार जेसीबी मशीनों के जरिए अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। इसके बाद वासन ग्राम में भी गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार लंबे समय से गोचर भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें की जा रही थीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की।