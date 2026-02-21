Good News: राजस्थान के इस शहर में अब नहीं होगा ब्लैक आउट ! डिस्कॉम ने जनता को दिया बड़ा तोहफा

वर्तमान में रेललाइन के नीचे से गुजर रही पुरानी फीडर केबल से मुख्य बाजार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जा रही है। कभी केबल में तकनीकी खराबी आ जाती तो क्षेत्र कई दिनों तक अंधेरे में डूब सकता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए डिस्कॉम ने रेललाइन के नीचे से एक और अतिरिक्त फीडर केबल बिछाने की कार्रवाई शुरू की। अब एक केबल में खराबी होने पर दूसरी केबल से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बनाए रखी जा सकेगी और साथ ही सिटी फीडर को दो भागों में बांटकर बिजली दी जा सकेगी। इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से होने वाली समस्या का भी निवारण होगा।