राजस्थान में दर्दनाक हादसा, नदी के पास मां के साथ 4 महीने का बेटा जिंदा जला, मासूम की सिर्फ खोपड़ी बची

जानकारी के अनुसार मावल में नदी के पास खुले में बिस्तर पर सोनिया पत्नी गोविंद और उसका चार महीने का पुत्र विष्णु सो रहे थे। अचानक आग लगने से दोनों बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौत हो गई। बेटे का पूरा शरीर जल गया था, केवल खोपड़ी का कुछ हिस्सा ही बचा। मां पैरों से लेकर पेट तक पूरी तरह जल गई। पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान ने डीएसपी गोमाराम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और घटना को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।