13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

सिरोही में संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

सिरोही@पत्रिका. शिक्षा विभाग में सेवारत संविदाकर्मियों ने 13 फरवरी को राजस्थान सरकार की ओर से पेश किए बजट के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संविदाकर्मियों ने कहा कि सरकार ने बजट में उनकी उपेक्षा की है। उन्होंने मांग की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Feb 13, 2026

सिरोही. एडीएम को ज्ञापन सौंपते पदाधिकारी।

सिरोही. एडीएम को ज्ञापन सौंपते पदाधिकारी।

सिरोही@पत्रिका. शिक्षा विभाग में सेवारत संविदाकर्मियों ने 13 फरवरी को राजस्थान सरकार की ओर से पेश किए बजट के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में संविदाकर्मियों ने कहा कि सरकार ने बजट में उनकी उपेक्षा की है। उन्होंने मांग की कि पे ग्रेड पर नियमितीकरण कर अधूरा काम पूरा किया जाए। मांग पूरी न होने पर भविष्य में उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ के जिला संयोजक चुनाराम परिहार ने बताया कि बजट पेश होने के बावजूद विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

शिक्षाकर्मी संघ के जिलाध्यक्ष बाबूसिंह ने कहा कि जीवन का कीमती समय संविदा पर ही निकल गया है। यदि सरकार ने जल्द मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन होगा। कार्यकारिणी सदस्य दिलीप सिंह, गोविंद माली, धनराज, पूर्व जिलाध्यक्ष लीलाराम, सुधीर ओझा, विक्रम रामावत, जितेन्द्र भांड, सुरेश कुमार हालीवाडा, भगवान दास, रमेश कुमार, माधुराम, हकमाराम, दीताराम, मोहनलाल सहित कई संविदाकर्मी इस प्रदर्शन में उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 08:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही में संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Maha Shivratri 2026: यह है महादेव का चमत्कारी मंदिर, यहां होती है भगवान शिव के अंगूठे की पूजा

Achleshwar Mahadev Temple, Achleshwar Mahadev Temple Sirohi News, Achleshwar Mahadev Temple Story, Mahashivratri, Mahashivratri 2026, Mahashivratri Special News, Sirohi News, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही न्यूज, अचलेश्वर महादेव मंदिर स्टोरी, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि २०२६, महाशिवरात्रि स्पेशल न्यूज, सिरोही न्यूज
सिरोही

 फुटबॉल फ़ॉर स्कूल के तहत फुटबॉल वितरण

तंवरी
सिरोही

– कांगटानी गली में नालियों की सफाई नहीं, बाशिन्दें परेशान

सिरोही. गंदगी अटी नाली।
सिरोही

Sirohi Suicide Attempt: वेलेंटाइन-डे से पहले युवती के घर के बाहर आकर युवक ने छिड़का पेट्रोल, प्रेम-प्रसंग का हो सकता है मामला

Police
सिरोही

Good News: सांचोर से आबूरोड तक बनेगा 126 KM लंबा फोरलेन हाईवे, AI से होगी निगरानी, 535 करोड़ का खर्च

Sanchore to Abu Road Four Lane Highway, Four Lane Highway, Four Lane Highway in Rajasthan, New Four Lane Highway Rajasthan, New Four Lane Highway in Sirohi, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget, सांचोर से आबूरोड फोरलेन हाईवे, फोरलेन हाईवे, फोरलेन हाईवे इन राजस्थान, न्यू फोरलेन हाईवे राजस्थान, न्यू फोरलेन हाईवे इन सिरोही, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.