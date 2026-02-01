सिरोही में संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

ज्ञापन में संविदाकर्मियों ने कहा कि सरकार ने बजट में उनकी उपेक्षा की है। उन्होंने मांग की कि पे ग्रेड पर नियमितीकरण कर अधूरा काम पूरा किया जाए। मांग पूरी न होने पर भविष्य में उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ के जिला संयोजक चुनाराम परिहार ने बताया कि बजट पेश होने के बावजूद विभागीय आदेश जारी नहीं हुआ, जिससे नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।