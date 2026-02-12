Good News: सांचोर से आबूरोड तक बनेगा 126 KM लंबा फोरलेन हाईवे, AI से होगी निगरानी, 535 करोड़ का खर्च

Rajasthan Budget 2026 आबूरोड। प्रदेश सरकार ने बुधवार को वर्ष 2026-27 के बजट में सांचोर से आबूरोड तक फोरलेन हाईवे निर्माण के लिए 535 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सांचोर नेशनल हाईवे-15 से रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर होते हुए आबूरोड स्टेट हाईवे तक पीपीपी मोड पर फोरलेन सड़क मार्ग बनाया जाएगा।