सिरोही

Good News: सांचोर से आबूरोड तक बनेगा 126 KM लंबा फोरलेन हाईवे, AI से होगी निगरानी, 535 करोड़ का खर्च

Sanchore-Abu Road Four Lane Highway: सांचोर से आबूरोड तक फोरलेन हाईवे निर्माण के लिए बजट में 535 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इस परियोजना से आवागमन सुगम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार आने की उम्मीद है।

Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Feb 12, 2026

Sanchore to Abu Road Four Lane Highway, Four Lane Highway, Four Lane Highway in Rajasthan, New Four Lane Highway Rajasthan, New Four Lane Highway in Sirohi, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget, सांचोर से आबूरोड फोरलेन हाईवे, फोरलेन हाईवे, फोरलेन हाईवे इन राजस्थान, न्यू फोरलेन हाईवे राजस्थान, न्यू फोरलेन हाईवे इन सिरोही, राजस्थान बजट 2026, राजस्थान बजट

एआई तस्वीर

Rajasthan Budget 2026 आबूरोड। प्रदेश सरकार ने बुधवार को वर्ष 2026-27 के बजट में सांचोर से आबूरोड तक फोरलेन हाईवे निर्माण के लिए 535 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सांचोर नेशनल हाईवे-15 से रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर होते हुए आबूरोड स्टेट हाईवे तक पीपीपी मोड पर फोरलेन सड़क मार्ग बनाया जाएगा।

इसमें नई पुलियाएं तथा सड़क चौड़ीकरण का कार्य शामिल होगा। फोरलेन बनने से सड़क हादसों में कमी आएगी। पर्यटकों, किसानों और अन्य लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। होटल और अन्य व्यवसाय विकसित होंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेंगे।

लगेंगे आधुनिक उपकरण

प्रस्तावित 126 किलोमीटर लंबे फोरलेन पर सुरक्षा के लिए एआई तकनीक आधारित उपकरण लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित होगा। पीपीपी मोड पर सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यकारी एजेंसी राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी होगी।

रेवदर मार्ग पर हादसे

रेवदर-आबूरोड मार्ग पर बीच-बीच में तीखे मोड़ और सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन छोटे-बड़े सड़क हादसे होते रहते हैं। इनमें कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। फोरलेन बनने से हादसों में काफी कमी आने की उम्मीद है।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना है

सांचोर से रानीवाड़ा, मंडार, रेवदर होते हुए आबूरोड तक फोरलेन हाईवे के लिए बजट में 535 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इससे लोगों के लिए आवागमन सुरक्षित होगा। सड़क सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे।

  • रमेश बराड़ा, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही

संबंधित विषय:



