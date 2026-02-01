सिरोही: रोहिड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में नशे की पैदावार, 9 खेतों में लहलहा रहे गांजा-अफीम के पौधे पकड़े

डीएसपी ने बताया कि अब तक रोहिड़ा के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अब तक कुल 7 स्थानों पर गांजा व अफीम की खेती पकड़ी है। यहां पानीयाफली क्षेत्र में कोसिया बांध के पास काकरलीफली नाले के किनारे खेतों में अफीम व गांजा की खेती की जा रही है। एसपी प्योलालशिवरान के निर्देशानुसार डीएसपी भंवरलाल के सुपरविजन में थानाधिकारी अमराराम की टीम ने शुक्रवार को तीन स्थानों पर कार्रवाई की। जबकि शनिवार को दो स्थानों पर और कार्रवाई की गई। अब तक कुल 5 जगहों पर खेतों में गांजा व अफीम के पौधे जब्त किए जा चुके हैं।