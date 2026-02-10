Success Story: किसानी और मजदूरी कर पिता ने बच्चों को पढ़ाया, अब चार बेटों सरकारी सेवा में चयन, घर में ‘शादी’ जैसा माहौल

परिवार के एक पुत्र का वर्ष 2022 में पहली बार पटवारी पद पर चयन हुआ था। इसके बाद लगभग छह माह पूर्व दूसरे पुत्र का कलेक्टर कार्यालय में बतौर लिपिक चयन हुआ। हाल ही में जारी पटवारी की अंतिम मेरिट में इसी पुत्र और तीसरे पुत्र का एक साथ अंतिम रूप से चयन हो गया।