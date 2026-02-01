सौंफ की आड़ में कर रखी थी गांजा-अफीम की अवैध खेती, 11 क्विंटल अफीम व 2 क्विंटल 8 किलो गांजा के पौधे जब्त

सिरोही @ पत्रिका. सिरोही जिले की पुलिस ने नशे की खेती पकड़ी है। जिले की रोहिड़ा थाना पुलिस ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में अवैध गांजा व अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 11 क्विंटल अफीम व 2 क्विंटल 8 किलो गांजे के पौधे जब्त किए हैं। आरोपी सौंफ की फसल की आड़ में गांजा-अफीम की खेती कर रहे थे।