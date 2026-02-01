 फुटबॉल फ़ॉर स्कूल के तहत फुटबॉल वितरण

जिले के 251 स्कूलों में 1751 फुटबॉल वितरण किए जाने हैं। शुक्रवार को 23 विद्यालयों में 187 फुटबॉल वितरित की। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षिका प्रेमलता, शिक्षक अभिषेक माली सहित स्टाफ मौजूद रहा। छात्रों में उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम का संचालन सुनीता गुलिया ने किया और धन्यवाद ज्ञापन बी.एल. मीना ने दिया।