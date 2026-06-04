Sirohi Success Story: 300 घरों के देवनगर गांव का पहला सरकारी सेवक, चेतन ने पहनी फौजी वर्दी, गांव में उत्सव का माहौल

चेतन के पिता मादाराम देवासी मार्बल फिटिंग का कार्य करते हैं और मां सेजू देवी गृहिणी है। तीन बहन-भाइयों में चेतन बड़ा है। चेतन ने वर्ष 2025 में सिरोही के छात्रावास में रहकर तैयारी की और भारतीय सेना की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद फिजिकल के लिए सूरतगढ़ (गंगानगर) गए, जहां तीन माह तक कठिन अभ्यास किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फिजिकल परीक्षा में चयनित हुए। चेतन बताते हैं कि इस सफलता में माता-पिता, गुरुजनों और विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चेतन गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं।