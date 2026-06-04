4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi Success Story: 300 घरों के देवनगर गांव का पहला सरकारी सेवक, चेतन ने पहनी फौजी वर्दी, गांव में उत्सव का माहौल

Success Story: सिरोही जिले के एक छोटे से गांव देवनगर के युवा चेतन देवासी ने संघर्ष और मेहनत के बल पर भारतीय सेना में चयनित होकर नया इतिहास रच दिया।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Jun 04, 2026

Sirohi Success Story

चेतन देवासी का भारतीय सेना में चयनित होने पर स्वागत करते लोग। फोटो- पत्रिका

सिरोही। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते। सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के छोटे से गांव देवनगर के 22 वर्षीय चेतन देवासी ने अपने संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर भारतीय सेना में चयनित होकर यह साबित कर दिया। खास बात यह कि करीब 400 घरों वाले इस गांव में पहली बार किसी युवा का सरकारी सेवा में चयन हुआ है और वह भी देश सेवा के लिए। चेतन की यह उपलब्धि परिवार व गांव के लिए गौरव का क्षण है।

यह वीडियो भी देखें

चेतन ने वर्ष 2023 में राउमावि मनादर से 12वीं उत्तीर्ण की। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन शुरुआती प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ा। सेना भर्ती की पहली शारीरिक परीक्षा में वे सफल नहीं हो सके, वहीं राजस्थान पुलिस भर्ती में भी निराशा हाथ लगी। इसके बावजूद हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे।

युवाओं के लिए बने प्रेरणास्रोत

चेतन के पिता मादाराम देवासी मार्बल फिटिंग का कार्य करते हैं और मां सेजू देवी गृहिणी है। तीन बहन-भाइयों में चेतन बड़ा है। चेतन ने वर्ष 2025 में सिरोही के छात्रावास में रहकर तैयारी की और भारतीय सेना की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद फिजिकल के लिए सूरतगढ़ (गंगानगर) गए, जहां तीन माह तक कठिन अभ्यास किया। उनकी मेहनत रंग लाई और फिजिकल परीक्षा में चयनित हुए। चेतन बताते हैं कि इस सफलता में माता-पिता, गुरुजनों और विद्यालय के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चेतन गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

गांव में छाई खुशी

चेतन की उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव के अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं और देश सेवा के लिए नई प्रेरणा मिलेगी। चेतन की सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से सफलता जरूर मिलती है।

इनका कहना है

चेतन देवासी की सफलता यह साबित करती है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और भारतीय सेना में चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चेतन गांव के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं।

  • रमेश पुरोहित, समाजसेवी मनादर

चेतन ने अपने संघर्ष और लगन से यह संदेश दिया है कि असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। उसकी उपलब्धि से गांव के युवाओं में नई ऊर्जा और देश सेवा का जज्बा पैदा होगा।

  • मुकेश पुरोहित, उप प्रशासक, ग्राम पंचायत मनादर

Anita Bishnoi: सोशल मीडिया पर 20 लाख फॉलोवर्स, जानिए कौन हैं इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, जिसने की सुसाइड की कोशिश

ये भी पढ़ें
Anita Bishnoi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi Success Story: 300 घरों के देवनगर गांव का पहला सरकारी सेवक, चेतन ने पहनी फौजी वर्दी, गांव में उत्सव का माहौल

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिरोही में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बालिका को कुचला, मौके पर ही मौत, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम

sirohi tractor accident
सिरोही

Sirohi Farmers News: बिना ब्याज कर्ज से हो रही मुनाफे की खेती, सिरोही के हजारों किसानों की आय में बढ़ोतरी

Sirohi Farmer Scheme
सिरोही

Bharatmala Project : माउंट आबू को 9 साल से नई सड़क का इंतजार, पर भारतमाला परियोजना फाइलों में है अटकी

Rajasthan Sirohi Mount Abu waiting for new road 9 years Bharatmala project stuck in files
सिरोही

आबूरोड में 43 ग्राम पंचायतों के 87 गांवों के लोग बे-बस, ग्रामीणों को अधिक किराया चुकाने की मजबूरी

Rajasthan Roadways
सिरोही

Bal Gopal Scheme: सरकारी स्कूलों में घुलेगी दूध की मिठास, सिरोही के नौनिहालों के लिए मिलेगा 84 हजार किलो मिल्क पाउडर

Pannadhay Bal Gopal Yojana
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.