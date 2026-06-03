Anita Bishnoi: सोशल मीडिया पर 20 लाख फॉलोवर्स, जानिए कौन हैं इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, जिसने की सुसाइड की कोशिश

उन्होंने अपने फॉलोअर्स से इस सवाल का जवाब भी मांगा था। इस पोस्ट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने और किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाने की सलाह दी थी। एक यूजर ने लिखा कि मेरी बहन, ऐसा कोई कदम मत उठाना। आपका यह भाई आपके साथ खड़ा है। जहां जरूरत पड़े, मुझे याद कर लेना, लेकिन हिम्मत मत हारना। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि जीवन में सुख-दुख आते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान हार मान ले। जिंदगी की जंग जीतने का नाम ही जीवन है।