सिरोही में ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बालिका को कुचला, मौके पर ही मौत, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने लगाया जाम

इधर, बालिका की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर धरने पर बैठ गए।जिससे सड़क मार्ग पर करीब दो घंटे तक यातायात अवरुद्ध रहा। ग्रामीणों ने न्याय दिलाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। सूचना पर मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी शिवगंज नीरज मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा एवं तहसीलदार आसूराम राणा ने परिजनों व गणमान्य नागरिकों से समझाइश कर नियमानुसार मुआवजा एवं उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीण माने और पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए। शव को पोसालिया सीएचसी ले जाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। करीब दो घंटे बाद सड़क पर यातायात बहाल कराया गया।