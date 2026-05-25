Bal Gopal Scheme: सरकारी स्कूलों में घुलेगी दूध की मिठास, सिरोही के नौनिहालों के लिए मिलेगा 84 हजार किलो मिल्क पाउडर

सिरोही। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के लिए राहतभरी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को दूध से पोषण मिलेगा। मिड-डे-मील आयुक्तालय ने पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। योजना के तहत सिरोही जिले को अप्रेल से सितंबर 2026 तक 84 हजार 285 किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया गया है। इससे जिले के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी से कक्षा आठवीं तक के हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।