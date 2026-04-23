23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

मिड-डे-मील पर राजस्थान सरकार का नया कदम, बदले जाएंगे बर्तन-भांडे, आदेश जारी, प्रस्ताव मांगे

Mid-Day Meal : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील के बर्तन-भांडे बदले जाएंगे। बजट आवंटित करने के लिए जिलों के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 23, 2026

Rajasthan government schools to replace mid-day meal utensils Order issued

फाइल फोटो पत्रिका

Mid-Day Meal : घाटोल ब्लॉक सहित बांसवाड़ा जिले के सवा पांच सौ से ज्यादा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने में इस्तेमाल लिए जा रहे पुराने चूल्हे-बर्तन अब बदले जाएंगे। हालांकि पीएम पोषण योजना के तहत इसके लिए प्रदेश के हजारों स्कूलों की सूची बना ली गई है, लेकिन बजट आवंटित करने के लिए जिलों के अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें रिप्लेसमेंट के लिए नामांकन को आधार बनाकर स्कूलों को पैसा देने की शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन से भेदभाव के आरोप उठे हैं।

विभागीय सूत्रों के अनुसार मिड-डे-मील कार्यक्रम आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक) को आदेश जारी कर स्थानीय अधिकारियों से सूचनाएं संकलित की जा रही हैं। जारी आदेश में राज्य सरकार ने प्रदेश के 53 हजार 738 विद्यालयों और मदरसों में पांच साल या इससे ज्यादा पुराने किचन उपकरणों चूल्हे, बर्तन, कंटेनर आदि बदलने की कवायद होगी।

10 से 25 हजार रुपए के बीच मिलेगी स्कूल को राशि

योजना में 10 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक राशि स्कूलों को नामांकन के आधार पर दे होगी। इसमें 50 विद्यार्थियों तक प्रति स्कूल 10 हजार, उससे ज्यादा 150 विद्यार्थियों तक प्रति स्कूल 15 हजार, 151 से 250 विद्यार्थियों तक 20 हजार रुपए प्रति स्कूल तथा 251 या उससे अधिक विद्यार्थी वाले प्रति स्कूल को 25 हजार रुपए मिलेंगे।

तीन श्रेणियों में जरूरत अनुसार खरीद की छूट

स्वीकृत राशि से स्कूल अपनी वास्तविक आवश्यकता अनुसार तीन मदों में जैसे कुकिंग डिवाइस में खाना पकाने के उपकरण जैसे- स्टोव, गैस चूल्हा आदि, कंटेनर यानी अनाज और अन्य खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे-टंकियां या खाना पकाने और परोसने के लिए बर्तन जैसे थाली, कटोरी, भगोने खरीदे जा सकेंगे।

अन्य स्कूलों से यह भेदभाव न्यायोचित नहीं

शिक्षक संघ सियाराम के जिलाध्यक्ष नवीनकुमार जोशी, मंत्री महिपाल भूता और श्रीपाल जैन ने बताया कि आयुक्तालय की चयन सूची में कई पंचायतों से आधी शालाओं को शामिल किया गया है। अन्य स्कूलों से यह भेदभाव न्यायोचित नहीं है। इसलिए शिक्षक विरोध कर रहे हैं।

वर्षों बाद मिड डे मील के बर्तन-भांडों की सुध ली, स्वागतयोग्य कदम

वर्षों बाद मिड डे मील के बर्तन-भांडों की सुध ली, यह कदम स्वागतयोग्य है, लेकिन सभी स्कूलों खासकर जनजाति क्षेत्र के अभावग्रस्त हालात पर समान बजट आवंटन होना चाहिए। साथ ही स्कूलों की भोजन शालाओं के मरम्मत, नवनिर्माण करवाने पर भी ध्यान देना जरूरी है।
नानूराम डामोर, प्रदेश मंत्री, शिक्षक संघ सियाराम

ये भी पढ़ें

Railway New Decision : खातीपुरा जयपुर से हावड़ा के लिए आज चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन तीन ट्रेनों का बदला रूट
जयपुर
Railway New Decision Khatipura Jaipur and Howrah special train run Today these Three trains run on changed route Jodhpur-Sabarmati Express Cancelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 10:10 am

Published on:

23 Apr 2026 09:09 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / मिड-डे-मील पर राजस्थान सरकार का नया कदम, बदले जाएंगे बर्तन-भांडे, आदेश जारी, प्रस्ताव मांगे

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: राजस्थान में फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, 18 PTI बर्खास्त, ऐसे हुआ था खुलासा

बांसवाड़ा

DILRMP Surveys : बांसवाड़ा के गनोड़ा क्षेत्र के किसान परेशान, सरकार नहीं खरीद रही गेहूं, जानें क्या हुआ खेल?

Rajasthan Banswara Ganoda area Farmers worried government is not buying wheat Know what happened in DILRMP survey
बांसवाड़ा

Rajasthan: शादी में गए डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत, कुएं में अर्धनग्न शव मिला, मौके से जूते व खून से सनी शर्ट मिली

बांसवाड़ा

Rajasthan News : सांसद राजकुमार रोत की अनूठी पहल, बांसवाड़ा के ग्रामीणों का पहली बार 'संसद भ्रमण', देखें तस्वीरें 

MP Rajkumar Roat
बांसवाड़ा

Banswara Murder : बीएपी नेता के भाई के मर्डर में आया नया मोड़, प्रकाश ने खोले कई राज

Banswara BAP leader Ashok Ninama brother Anil murder new twist Prakash reveals many secrets
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.