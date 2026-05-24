Rajasthan Accident: उदयपुर-पालनपुर हाईवे पर पलटी डिप्टी सीएमएचओ की अनुबंधित कार, 6 घायल

जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएमएचओ कार्यालय से जुड़ा एक अनुबंधित वाहन उदयपुर से सिरोही आ रहा था। वाहन चालक सोहनलाल निजी कार्य से लौट रहा था। कार में एक बालक सहित कुल 6 लोग सवार थे। इसी दौरान मालेरा टोल से थोड़ा आगे अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने से चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।