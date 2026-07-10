Goa CM Rajasthan Visit: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत माउंट आबू पहुंचे, ‘राजनीतिज्ञ सम्मेलन’ का करेंगे उद्घाटन

डॉ. प्रमोद सावंत शुक्रवार शाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट (डबोक) पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग से माउंट आबू के लिए रवाना हुए। ज्ञान सरोवर परिसर पहुंचने पर जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी डॉ. अंशु प्रिया तथा ब्रह्माकुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव डॉ. प्रताप मिड्ढा, राजनीतिक सेवा प्रभाग की प्रभारी बीके उषा, बीके सपना सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया।