सिरोही में भीषण सड़क हादसा : जीप-कार की भिड़ंत में 13 से अधिक लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटनास्थल पर फोरलेन के डामरीकरण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण इस हिस्से में वन-वे व्यवस्था लागू की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, स्पष्ट संकेतक और डिवाइडर जैसी व्यवस्थाओं के अभाव में हादसे की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। मामले की जांच जारी है।