सिरोही में भीषण सड़क हादसा : जीप-कार की भिड़ंत में 13 से अधिक लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर

Sirohi Accident: हादसे के बाद क्षतिग्रस्त जीप (फोटो-पत्रिका)
सिरोही। पिंडवाड़ा-उदयपुर फोरलेन हाईवे पर रविवार देर शाम भीषण सड़क हादसे में 13 से अधिक लोग घायल हो गए। जीप और कार की आमने-सामने की टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मोरस चौकी पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल पिंडवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को सिरोही के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के बेकरिया क्षेत्र के काढ़ा गांव से करीब 25 से 30 लोग एक जीप में सवार होकर आमली के निकट भीमाना गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटते समय पिंडवाड़ा-उदयपुर फोरलेन पर सामने से आ रही एक कार से जीप की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें सवार लोग घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए सिरोही ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। सभी घायलों की पहचान और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है।
दुर्घटना के कारण पिंडवाड़ा-उदयपुर फोरलेन पर करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। हाईवे पर दोनों ओर दो से तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु कराया, जिसके बाद धीरे-धीरे जाम खुल सका।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुर्घटनास्थल पर फोरलेन के डामरीकरण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण इस हिस्से में वन-वे व्यवस्था लागू की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम, स्पष्ट संकेतक और डिवाइडर जैसी व्यवस्थाओं के अभाव में हादसे की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। मामले की जांच जारी है।
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