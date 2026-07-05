Bharatpur Accident: मां की आंखों के सामने डंपर ने छीन ली बेटी की जिंदगी, मॉर्निंग वॉक बना NEET छात्रा का आखिरी सफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका पायल (17) शनिवार सुबह करीब 5 बजे अपनी मां सुनीता देवी के साथ रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। सुबह करीब 6.15 बजे जब दोनों खांगरी बाइपास के समीप पहुंचे, तभी भरतपुर जिले के हलैना की ओर से तेज गति से आ रहे डस्ट से भरे डंपर ने पीछे से पायल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पायल डंपर के नीचे आ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।