Bharatpur: भरतपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, कार से वृद्ध को रौंदा, 11 जने घायल

गांव में तैनात पुलिस जाप्ता। फोटो- पत्रिका
भरतपुर। उच्चैन इलाके के गांव चक खरका में शनिवार को बंजारा जाति के एक ही परिवार के बच्चूसिंह एवं सुभाष पक्ष में करीब ढाई बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जिसमें सुभाष पक्ष के एक जने ने फिल्मी स्टाइल में कार को चलाकर दूसरे पक्ष के रमेश पुत्र नबलसिंह (60) को रौंद दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। जिसकी मौत हो गई। इस झगडे में एक पक्ष के नौ व दूसरे पक्ष के तीन जने घायल हुए। ग्रामवासियों के सहयोग से सभी घायलों को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल भरतपुर भर्ती कराया, जहां रमेश की मौत हो गई। बाकी घायलों का उपचार जारी है।
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ग्रामीणों के अनुसार मृतक पक्ष के पांच भाई हैं। विवादित जमीन की रजिस्ट्री मृतक पक्ष के नाम है, जबकि सेटलमेंट में दूसरे पक्ष सुभाष के नाम बोल रही है। काफी वर्षों से जमीन पर कब्जा मृतका पक्ष का बताया जा रहा है। मृतक पक्ष ने 10 बिस्वा भूमि पार्क के लिए दान दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक पक्ष ने चार वर्ष पूर्व अपने लोक देवता मंदिर और पार्क निर्माण के लिए जमीन दान में दी थी। जो पक्ष दान दे सकता है वह कैसे दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा कर सकता है।
शेरसिंह पृत्र बच्चूसिंह, रमेश पुत्र नवलसिंह, सत्यपालसिंह पुत्र देवीसिंह, पिस्ता पत्नी मदन, बच्चूसिंह पुत्र नवलसिंह, हरवानसिंह पुत्र बच्चूसिंह, मैनादेवी पत्नी बच्चूसिंह, सन्तोदेवी पत्नी देवीसिंह, धर्मवीरसिंह पुत्र चरनसिंह घायल हुए। जबकि रमेश पुत्र नवलसिंह की मौत हो गई। दूसरे पक्ष के रमेश पुत्र बदनसिंह, लोकेन्द्र पुत्र सुभाष, मिथलेश पत्नी सुभाष घायल हुए हैं।
शनिवार को सुबह मृतक पक्ष विवादित जमीन की तारबंदी कर रहा था। जहां दूसरे पक्ष के सुभाष के पुत्र ने तारबंदी करने का विरोध किया। जिससे वाद-विवाद में झगड़ा हो गया। दोपहर को सुभाष पक्ष के लोग और मृतक पक्ष के लोग विवादित जमीन के पास मंदिर पर एकत्रित हो गए। जहां आपस में दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान सुभाष पक्ष के लोगों ने कार से रमेश को रौंद दिया, जिसमें मृतक पक्ष के भी लोग घायल हो गए।
घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी हरीराम कुमावत, सीओ सुरेश कुडी सहित गहनोली पुलिस जाप्ता, उच्चैन पुलिस जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। गांव में शान्ति व्यवस्था के लिए पुलिस जाप्ता तैनात है। सीओ सुरेश कुडी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर रमेश पक्ष और सुभाष पक्ष में झगड़ा हुआ। जिसमें एक की मौत हो गई। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम रविवार को होगा।
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