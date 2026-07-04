Bharatpur: भरतपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, कार से वृद्ध को रौंदा, 11 जने घायल

भरतपुर। उच्चैन इलाके के गांव चक खरका में शनिवार को बंजारा जाति के एक ही परिवार के बच्चूसिंह एवं सुभाष पक्ष में करीब ढाई बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जिसमें सुभाष पक्ष के एक जने ने फिल्मी स्टाइल में कार को चलाकर दूसरे पक्ष के रमेश पुत्र नबलसिंह (60) को रौंद दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। जिसकी मौत हो गई। इस झगडे में एक पक्ष के नौ व दूसरे पक्ष के तीन जने घायल हुए। ग्रामवासियों के सहयोग से सभी घायलों को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल भरतपुर भर्ती कराया, जहां रमेश की मौत हो गई। बाकी घायलों का उपचार जारी है।