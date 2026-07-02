Bharatpur: पुलिस ने भेजा बोगस ग्राहक, गेस्ट हाउस में संदिग्ध हालत में मिलीं 9 लड़कियां, देह व्यापार की आशंका

सूत्रों के अनुसार पूर्व में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की ओर से कराई गई जांच में भी सारस चौराहे के आसपास स्थित कुछ होटलों में जुआ-सट्टा और देह व्यापार संचालित होने के संकेत मिले थे। उस दौरान लापरवाही के आरोप में सारस चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। अब टूरिस्ट गेस्ट हाउस पर हुई ताजा कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगे हैं कि यदि पुलिस नियमित और निष्पक्ष जांच करे तो शहर में सक्रिय बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। शहर के कोतवाली, मथुरा गेट और अटलबंद थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल और गेस्ट हाउस संचालित हैं, जहां समय-समय पर अवैध गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या छिटपुट कार्रवाई से आगे बढ़कर पूरे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई होगी।