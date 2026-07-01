Rajasthan Accident: नवजात बेटे के शव को ले जाते समय पिता की हुई मौत, महिला ने पहली संतान खोने के बाद खोया पति

Bharatpur Ambulance Accident: महज 15 दिन पहले जिस घर में बेटे के जन्म की खुशियां आई थीं, वहां अब मातम ही मातम पसरा है। पहले समय से पहले जन्मे नवजात ने दम तोड़ दिया और उसका शव लेकर घर लौट रहे पिता की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। एक ही रात में महिला ने अपने पहले बच्चे और पति दोनों को खो दिया। हादसा सेवर थाना क्षेत्र के लुधावई के पास हुआ। जयपुर से नवजात का शव लेकर भरतपुर आ रही एंबुलेंस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई। पुलिस के अनुसार एंबुलेंस चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे में बी-नारायण गेट निवासी 29 साल के हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई।