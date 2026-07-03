Bharatpur Accident: सड़क किनारे चारपाई पर बैठे मां-बेटे को कार ने मारी टक्कर, महिला की मौत

बता दें कि दौसा जिले में भी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला था। धनावड़-कोलवा के समीप ऋषिकेश से इंदौर मध्यप्रदेश जा रही सवारियों से भरी बस तड़के करीब ढाई बजे ओवरटेक करते समय एक ट्रेलर से टकरा गई थी। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई थी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई थी और 22 यात्री घायल हो गए थी। छह लोगों की मौत जिंदा जलने से हुई थी। वहीं, दो घायलों ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घायलों का कहना था कि ट्रेलर से टकराने के बाद करीब दो मिनट बाद बस में आग लगी थी यदि बस का आपातकालीन गेट खुल जाता तो शायद वे बच जाते।