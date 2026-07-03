Rajasthan : राजस्थान के एक छोटे शहर की लड़की प्राची करोला की मेहनत ला रही है रंग, अब टारगेट पर है ओलंपिक में पदक

Prachi Karola : बेटियां अब महज घर-परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर समाज की तस्वीर बदल रही है। शिक्षा, प्रशासन, सेना, विज्ञान और खेल जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रही है। इसी बदलते भारत की एक मजबूत तस्वीर भरतपुर की युवा निशानेबाज प्राची करोला है, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और अचूक निशाने से साबित कर दिया कि बेटियां अवसर मिलने पर किसी भी मंच पर देश और जिले का नाम रोशन कर सकती है। स्टेट स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान बनाने वाली प्राची आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं हैं।